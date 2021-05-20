台灣本土疫情持續延燒，守在第一線的醫護人員成高風險族群，截至今日統計共有11間醫院出現院內人員確診，台北市7間醫院27例、新北市2間醫院15例、高雄市1間醫院1例、花蓮縣1間醫院1例，總計全台11間醫院，共44人確診。

【台北市】

◎台大醫院

台大醫院5月18日工務室員工確診，匡列36人採檢，其中10人陽性確診，隨即展開全院普篩。即日起停止（延後）非緊急住院、手術/門診手術、檢查、治療、預約自費新冠疫苗接種、健康檢查等服務。17日起持本院二、三次連續處方箋的患者於健保特約藥局領藥，若有特殊用藥須返院領藥，請利用本院連續處方預約領藥系統，以加速領藥、減少於院區停留時間。

◎台北巿立聯合醫院和平醫院

和平醫院今傳出3名員工確診，因應疫情等級提升，即日起至5月28日門診停診，請非緊急病人延期就診。

◎台北榮民總醫院

5月19日驗出1名工友確診，醫院進行環境清潔消毒，並呼籲民眾非緊急非必要請暫勿至醫院，減少群聚避免感染，並確實配合各項防疫指引。

◎台北醫學院附設醫院

台北醫學院附設醫院4名護理師確診，北醫至5月28日暫停（延遲）非急迫性的住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

◎三軍總醫院松山分院

1名護理師參加進香團之後確診，傳染給院內1名醫師。5月19日起門診、檢查、手術及體檢暫停，但持有慢箋、已安排洗腎的民眾仍可到院接受醫療服務。

◎台北市血液透析中心

北市血液透析中心中一名洗腎患者5月13日號確診陽性，快篩揪出3陽性患者，匡列11工作人員、67病患隔離。

◎台北市立聯合醫院松德院區

聯合醫院松德院5月16日，1名藥劑科員工確診，傳染院內5月19日，1名看護確診。

【新北市】

◎亞東醫院

指標個案5月14日曾去過萬華，後傳染7位病患、2位病患家屬、2位看護、2位護理師，累積14例確診。自5月18日至31日暫停夜間門診，耳鼻喉科暨頭頸外科等非緊急住院手術與檢查已及超音波檢查全部都延後到5月28日。

◎汐止國泰綜合醫院

1名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診；目前急診暫停服務，病人只出不進；門診部分，則是5月17日起暫停夜間門診2周。

【高雄市】

◎仁惠婦幼醫院

高雄仁惠婦幼醫院1名醫院行政人員，曾於5月8日至萬華區活動， 5月10日出現喉嚨痛症狀， 5月17日檢驗結果為陽性。

【花蓮縣】

◎台北榮民總醫院鳳林分院

北榮總醫院鳳林分院1名護理師確診，44接觸者匡列隔離。院方宣布，因應全國防疫升級，為提供更安全的就醫環境，本院將進行全面消毒，醫院門診暫停至5月27日。

(中時新聞網)