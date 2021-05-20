高麗菜富含多種人體必需的養分與維生素，料理的方法十分多元，是不少家庭餐桌上的必備菜種，日前就有網友透露，將一顆剖半的高麗菜放在家中冰箱時間長達1個月，沒想到卻在剖面處發現驚奇一幕，讓她看了嘖嘖稱奇。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文透露，因為小家庭的關係，整顆高麗菜無法一次煮完，而延長蔬菜保鮮的關鍵就是「不要洗、不碰水」，並且密封在保鮮袋中，沒想到1個月後竟然發現高麗菜的剖面處長出了新菜苗，不過她也補充說明，並非所有菜種都適用，「若是深綠色的青菜，袋子內的水分過多，還是會爛唷！」

原PO將高麗菜剖半後冰在冰箱，沒想到一個月後竟發現剖面處長出新菜苗，這一幕讓眾人看了嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「恭喜你！用半顆高麗菜換到一株高麗菜苗」、「好划算！一直長就能一直有得吃」、「從此不必再買高麗菜了，可無限生殖」、「一個吃不完的概念」。

不過也有網友認為高麗菜發芽並不稀奇，「高麗菜本來就是耐放的，用普通袋子也可以」、「一般塑膠袋也有一樣的效果，這是十字花科的特性，當然葉菜類還是一樣放不久」、「高麗菜本來就不容易壞，濕氣、溫度都夠的情況下一樣可以長芽，而且這顆如果煮的話已經有味道了」、「下次把菜心挖掉就不會長小高麗菜了，不長的話味道會比較好」。

另外也有人建議，高麗菜不要剖半，而是剝葉片取用，這樣不僅可以避免剖面處發黑，也比較耐放，「高麗菜不要用切的，要用剝的，保存更久、更完整，而且橫切面不會這樣爛爛的」、「我的建議是用剝的，可以不讓切片發黑」。

(中時新聞網)