新冠肺炎疫情持續延燒，全國進入三級防疫警戒，高雄市長陳其邁也下令，若發現有人出門未戴口罩，相關局處可依法直接對民眾開罰，有民眾在臉書上發文稱朋友受罰當下沒有勸導就直接開單，疑似想替友人打抱不平，卻引來網友一陣撻伐。

陳其邁為了避免疫情在高雄擴散，下令各局處嚴格對未戴口罩者祭出重罰，首日警察局共舉發331件未戴口罩民眾，但似乎仍有民眾還在狀況外，不但在疫情如此嚴峻的情況下，出門違規不戴口罩，遭警員攔下直接開罰時，還質疑為何警方未先勸導就直接開罰。

更有網友在臉書社群「爆廢公社」發出友人於19日晚間8時許在鳳山區因未戴口罩遭罰的紅單照片，並寫下「不是我的，不要酸我，蓋一層紅單樓看國庫進帳多少，事主說沒勸導喔！攬下來就直接開喔，沒在跟你三炮兩炮」，疑似想要替朋友抱不平。

沒想到卻引來網友一陣撻伐，網友們紛紛表示「還是覺得罰太少了」、「所以是po上來被砲的，現在疫情這樣，還不配合，系賀！」、「勸導？病毒會等你？」、「直接開剛好而已，難道病毒會跟你說：我要來了哦？」、「不用勸導了啦！疫情從開始到現在都已經肆虐一年多了還不戴口罩，是想直接躺屍袋嗎？」

鳳山分局長林依仰表示，大部分民眾均能遵守規定，共體時艱共同抗疫，但仍有民眾缺乏防疫觀念，未能落實政府防疫政策。呼籲大家外出務必全程配戴口罩，避免前往群眾聚集之場所，以保障個人及他人身體健康。

(中時 )