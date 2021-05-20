台北捷運公司員工昨日驚傳確診，官方未證實未否認，只低調表示個案情況須待中央流行疫情指揮中心公布，同棟辦公大樓的北市捷運局也遭爆出職員中鏢。捷運局副局長、發言人王偉未正面回應，僅說局方已做相關措施，包括隔離、人員分流等，但個案確診情形、人數要待中央統一公布，目前會加強消毒、提高居家辦公比例。

北市捷運局總部位於中山區的捷運行政大樓，總員工數約500名，與北捷公司分層共用數間辦公室。有內部員工爆料，昨日捷運局通知說有同事確診，卻僅有同樓層員工回家辦公，其他員工則照常上班，且總體居家辦公、異地辦公人數比例很低，加上電梯、空調都共用，使人擔心。

對此，王偉並未證實員工所傳，只說個案確診情形、人數要待中央統一公布，但接到消息後已配合相關防疫作為，包括隔離、人員分流等措施。他說，捷運辦公大樓從周一實施居家辦公、異地辦公，共計11人。未來將視員工家中電腦設備是否堪用、不影響業務辦理為前提，提高比例居家辦公人數，總人數將控制在3分之1內。

王偉強調，員工進到大樓時有要求量體溫、戴口罩及噴灑酒精，周二時全棟大樓、電梯也有全面消毒，並呼籲辦公室員工保持距離，儘量已電話聯繫，不要跨樓層流動，15樓、地下3樓也有空間可做臨時辦公室，必要時將進行人員疏散。

(中時 )