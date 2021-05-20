昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資糾紛，5年前張男冒用黃的名義，指稱顏清標及其家族成員介入他人公司、擔任門神、圍事、且與運毒案有關等，一審將張男判刑10月，台灣高等法院加重改判1年，得易科罰金。可上訴。

張與黃曾共同經營建設公司，因公司經營及財務迭有糾紛，致張心生不滿，冒用黃的名義方式申請電子郵件及網路帳戶，由黃國津（判刑4月）負責撰寫， 在網路發表文章，誣指顏清標及其家族成員，介入他人公司事、涉及不法。

台北地方法院依偽造文書及加重誹謗罪等，將張力判刑10月，可易科罰金；高院認為張冒用他人名義，發布文章誹謗顏清標名譽，並以臉書粉絲專頁轉貼連結，所為對黃、顏都造成困擾，毀損他人的人格、名譽及社會上之評價，行為確實可議。

高院考量張宸嘉犯後否認犯行，迄未能與告訴人等達成和解或徵得其等諒解，將張男判刑1年，可易科罰金。

(中時 )