從事靈堂布置的簡姓殯葬業者，不滿劉姓同業瓜分市場，教唆陳姓員工槍殺劉男，允諾給100萬安家費和幫找律師，孰料陳因案入監，另名陳姓員工自行請命代打，去年6月在大溪老街當眾朝劉連開10槍打中胸腹，緊急送醫才搶回一命，桃園地院依殺人未遂、槍砲等判簡男4人3年2月至8年不等。

39歲簡姓禮儀公司負責人，不滿和同樣從事靈堂布置的劉姓負責人搶生意，找來員工共謀殺人計畫，允諾出資100萬元買凶，請32歲陳男槍殺劉男，先給30萬，事成會另給安家費、幫找律師，孰料陳因案入監，另名23歲陳姓員工獲悉，毛遂自薦可以代打，找來34歲黃男開車接應。

一行人先在劉男車上偷裝GPS追蹤器，去年6月21日在大溪埋伏，趁劉男下午近6點駕車返回大溪老街上住處，陳男立刻衝上前近距離連開10槍，導致劉男肺部、腸子及右腿都遭貫穿，一度敗血性休克，緊急送醫搶救才撿回一命，陳男行凶後逃逸，見紙包不住火才到大溪警分局投案。

簡男稱劉男曾到公司潑漆嗆聲，和開槍的陳男都否認殺人，辯稱只是想給劉男一點教訓，律師也幫腔稱是因陳沒有射擊經驗，誤觸板機失控才連發子彈。但挨槍的劉說，過去他市占率僅4成、簡男6成，後來他提高到7成、簡男剩3成，雙方還曾洽談合作。

桃園地院認為一行人犯後沒有悔意，依殺人未遂罪判簡男8年、開槍的陳男6年10月，另依槍砲罪判黃男5年2月併科罰金6萬元、另名陳男3年2月併科罰金10萬元。

(中時 )