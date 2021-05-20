藝人謝麗金、馬國賢聯手主持Podcast《金馬講》節目，最新一集邀請王崇品律師討論碰到惡鄰居究竟該如何處理，謝麗金提到曾有鄰居將排水管亂接，導致有一年颱風夜她家中淹大水，她崩潰喊：「我家變瀑布，花了100萬整修！」馬國賢則表示：「鄰居凌晨2點不睡覺在玩彈珠。」不時從牆面發出噪音，吵得他整夜不得安寧。王律師祭出妙招，建議馬國賢拿手機錄影存證，畫面中務必拍攝到時間，就可至警局依社會秩序維護法檢舉開罰，王律師指出：「可依法連續開罰，檢舉到鄰居怕為止。」

謝麗金認為人人都可能遇到法律問題，要是沒舉證的話，很難在法官面前證明自己是對是錯，她表示曾住老公寓沒有管委會，當時走廊壁面的磁磚脫落，鄰居邀她及另一戶合資整頓大面積壁面，謝麗金基於信任先找師傅修繕並暫墊款項，豈料她好心被雷親被當凱子削，完工後鄰居竟不願分攤所有花費，她無奈說：「那筆修繕我付了2萬。」鄰居只願付3000元，王律師點出當中癥結：「牽扯到錢的事情最好都簽契約。」才不會發生任何一方不願依承諾付款問題。

說起惡鄰居，馬國賢同樣遇過超扯的鄰居，在他住處一樓的鄰居竟把門前空地當自家所有，門外白天停腳踏車和機車佔位，其他住戶想停都被喝止趕走，馬國賢氣憤說：「更可惡是他竟然還拿油漆畫紅線！」令他相當傻眼，王律師說，自行畫紅線已涉刑事上的責任，「非公家機關認定畫紅線，已構成偽造公文書。」顯然該名住戶行為已觸法，可請警察依法開罰，Podcast《金馬講》每周一、四下午5點上線。

(中時 )