防疫警戒三級標準自雙北擴及全台，金管會為鼓勵民眾盡量運用線上金融服務，今（20）日宣布敲定疫情警戒在第三級以上期間，網銀跨行轉帳手續費將免收、實體ATM跨行轉帳手續費減收2元，相關帳務及金融機構系統調整等後續事宜則請財金公司協調辦理。

為加強全民共同防疫，降低外出或臨櫃交易需求，立法院財委會19日建議金管會，研商疫情期間減免或調降網銀及實體ATM轉帳手續費可行性。金管會今日對此邀集央行、財金公司及全體國銀召開線上會議共同研商，獲與會金融機構支持。

金管會表示，網銀及實體ATM跨行轉帳手續費減免措施自即日起實施，包括網銀跨行轉帳手續費全部減免，實體ATM轉帳手續費減收2元，其中財金公司及各金融機構各減收1元，實施期間為指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間。

針對此次相關帳務及金融機構系統調整等後續事宜，金管會請財金公司協調各金融機構配合辦理，若銀行系統來不及調整，可採退費方式辦理，並請財金公司彙整各金融機構手續費減免情形，公告於官網周知社會大眾。

金管會表示，此次減免網銀及實體ATM跨行轉帳手續費案，獲得央行、財金公司及國銀支持通過，展現我國銀行業善盡企業社會責任、共同抗疫決心。金管會亦在會中宣導，請各銀行多使用QR Code簡訊實聯制，以保障民眾及行員健康安全。

(時報資訊)