微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）離婚後，19日以線上視訊會議的方式首度公開現身，眼尖網友發現，他左手無名指上還戴著婚戒。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）離婚後，昨（19）日首度公開現身，眼尖網友發現，他左手無名指上還戴著婚戒。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《太陽報》（The Sun）報導，比爾蓋茲昨日以在家視訊方式，出席美國商會於線上舉行的全球經濟復甦論壇（Global Forum on Economic Recovery），這是比爾蓋茲於3日宣布和結縭27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚以來，首度公開現身。

眼尖網友發現，穿著深色套頭衫、內搭白色襯衫的比爾蓋茲，左手無名指上還戴著婚戒。

在談論到為下一場全球健康危機預做準備時，比爾蓋茲看起來精神奕奕，「我們已經學到很多，在下一場大流行時將能幫助我們，藉由投資研究、準備好工廠、建立監控、以及在全球基礎上打造大型專家團隊，下一次應對像這樣的疫情時，我們將不必經歷損失。」

畫面中看不出來比爾蓋茲是在哪一個自宅參與線上論壇，《紐約郵報》先前披露，比爾蓋茲離婚前就已經躲在加州印地安泉的頂級私人高爾夫球俱樂部數月。

蓋茲離婚後桃色醜聞連環爆，包括被爆出和有戀童癖的已故前美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來多年，還搭乘過艾普斯坦被戲稱為「性愛包機」的私人專機，傳記作家爆料蓋茲年輕時沉迷女色、私生活狂野，喜歡全裸開趴，和梅琳達交往初期曾經出軌，本周《華爾街日報》（The Wall Street Journal）更報導，微軟一名女工程師2019年曾致函公司董事會，揭露兩人有過婚外情，微軟發言人證實蓋茲確實有過婚外情，不過是20年前的事了，而且這段情平靜收場。

不過英國《每日郵報》（Daily Mail）18日又報導，《每日郵報》針對微軟的內部調查顯示，微軟內部歧視女性、職場性騷擾的問題嚴重，一名女員工抱怨，曾被男同事問「為什麼穿得像蕩婦」，還有男同事不斷簡訊騷擾女同事，挑逗地表示要拍她屁股。還有男員工一個晚上在工作場所中撫摸、猥褻4名女同事，不過微軟內部調查卻判定這名男員工沒有違反騷擾規定，最終還以「人際互動認知不佳」等理由結束此案。

《每日郵報》是在微軟前女員工摩蘇里（Katie Moussouris）於2015年控告微軟歧視女性後展開調查，摩蘇里於2007至2014年間在微軟擔任電腦工程師，除了指控微軟在薪資及升遷制度上歧視女員工外，更揭露女員工被「忽視」、「霸凌」、「貶低」的職場文化，男性長官卻接受、容忍這樣針對女性霸凌的有毒文化。

摩蘇里受訪時形容，微軟從上由下蔓延這種「有毒文化」，指控比爾蓋茲針對女性，不只從員工中找老婆，目標還轉向好幾名其他女員工，好滿足自己，卻沒有面臨任何後果。

(中時新聞網)