資深媒體人周玉蔻今(20)日在臉書發文指出，她主持的台北之音廣播節目被告知月底要關，暴怒指稱電台已經「被紅色滲透」，還揚言「明天做完就不做了」。對此，台北市議員羅智強表示，「周玉蔻被電台fire是國家之幸」，更直言周可以去中央疫情指揮中心當發言人，「這樣陳時中可以大大方方的放獨家給周玉蔻，也不用再怕被罵雙標了」。

周玉蔻所主持的台北之音Hit Fm聯播網，指標性訪談節目《蔻蔻早餐》遭到關閉，讓她相當不滿，直言電台所謂的虧錢問題都只是藉口，真正停播的原因都是因為意識型態。更聲稱這次的關閉節目是「對岸的打壓」，儘管台北之音董事長廖婉汝否認，但周玉蔻仍無法接受，揚言這節目只做到明天，痛批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」。

對此，羅智強發文表示，周玉寇被電台fire是國家之幸，因為她接下來可以去中央疫情指揮中心當發言人，每天都可以名正言順的丟出最新爆料，陳時中也可以大大方方的放獨家給周玉蔻，不用再怕被罵雙標了！

羅智強酸到不行的貼文引發網友討論，表示「國家深慶得人」、「今天唯一令人興奮的新聞」、「歡迎加入時中國家隊」、「這些鳥日子以來，最振奮人心的好消息」、「缺水缺電缺疫苗，唯獨不缺這位女士的存在」、「走了就走了，還要牽扯對岸」、「川普：you’re fired」、「國家之福」。

(中時新聞網)