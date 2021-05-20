雙北確診人數持續增加，新北市議員張志豪認為，新北目前除了篩檢站不足，更需要集中檢疫所，至今一間都沒有，新北市府發聲明反駁，目前已有3處集中檢疫所。國民黨發言人江怡臻質疑，民進黨明為監督，實為護航中央，最終造成新北市民恐慌，居心何在？

江怡臻表示，新北市與中央對於防疫的立場始終都是區域聯防、互相支援，而集中檢疫所向來都是由中央尋找場地，再由地方協助支援，中央有調控需求，新北市也提供防疫旅館作為支援。目前新北市就有3個集中檢疫所，並非謠傳一個都沒有。

江怡臻指出，集中檢疫所一直以來都是中央地方共用調派，在過去只收居家隔離或檢疫的人，本土疫情爆發後，為了不讓醫療體系壓力過大，新北市也快速徵用旅館，共183間房，作為第一個專棟專用的「集中檢疫中心」，專收無症狀和輕症確診者。

江怡臻表示，實際上，一直以來中央都未訂有集中檢疫所設置流程標準，讓各縣市政府有所依循，直到今早記者會才宣布要設置。若地方政府只為追求帳面數字的好看，大量徵用旅館作為防疫旅館或是集中檢疫所，對於中央防疫調控並無實質幫助，面對疫情的劇升，地方政府也會配合中央隨時增設集中檢疫所。

(中時 )