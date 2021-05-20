新北市一名50歲蘇姓男子不滿22歲越南籍黃姓按摩女隱匿已婚身分，去年2月17日竟前往黃女任職的蘆洲某處養生館縱火，將其活活燒死。案經法院審理，一二審均判處無期徒刑，黃女的丈夫另提民事求償，不料，卻被蘇男反嗆，「傷害你老婆也傷害我的人生」，新北地院今判要賠308萬，可上訴。

回顧案情，蘇男在蘆洲中華街某養生館認識代號為16號的黃女，因黃女面容姣好，蘇多次指名她服務，雙方互有好感，曾在樹林區套房同居半個月。蘇男供稱，去年1月間驚知女方隱瞞已婚身分，為案情埋下禍根。

檢警調查，蘇男案發前一晚曾到新莊買汽油，去年2月17日凌晨3時許衝進養生館劈頭大喊，「找16號！」，朝櫃台潑灑汽油作勢點火，隨後硬闖入內，朝黃女身上潑灑汽油後持打火機點燃，黃女頓時身陷火海，被活活燒成焦屍。

刑事部分，經檢方依殺人罪將蘇男起訴，一、二審審理期間，蘇男在庭上聲稱後悔，但卻未責怪黃女丈夫也未出面調解，甚至嗆說，「傷害你老婆也傷害我的人生」，法官判定其並非隨機殺人，惡性並無前者重大，因此均合併判處無期徒刑，褫奪公權終身，案件仍上訴中。

民事部分，黃女的丈夫向蘇男求償醫藥費、喪葬費以及精神賠償費共計508萬，法官認為蘇男手段兇殘，隨意剝奪黃姓女子的生命，致其丈夫痛失配偶，酌以經濟狀況等，新北地院於今日判蘇男要賠308萬為合理，可上訴。

(中時新聞網)