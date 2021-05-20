行政院提案將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》延長一年，到2022年6月30日，並增加預算2,100億元。民進黨立院黨團想拚5月底前通過；對此，時代力量黨團今天表示，支持延長一年跟增加預算，不過針對預算的使用，行政院長蘇貞昌應該到立院進行專案報告。

時代力量立委邱顯智表示，《紓困條例》確實快到期了，但疫情仍嚴峻，因此支持再延長一年，對於預算上限增加2100億讓總額到6300億，時代力量也會同意，不過對於所編列預算該如何使用，蘇貞昌應該要到立法院進行專案報告。

時代力量立委陳椒華則指出，由於學生都被停課或是在家學習，防疫照顧假變得很重要，因此時力會在今天協商時提案，防疫照顧假也要支薪，盼執政黨也能接受；此外陳也提到立院司法法制委員會成立的翁茂鍾案調閱小組，目前因疫情設備沒準備，他認為應該改採視訊會議或是延期等方式進行。

針對防疫照顧假的部分，民眾黨立委賴香伶也表示，已經接獲相當多勞資糾紛的陳情，她認為防疫照顧假不應該是勞工的個別家庭單方面負擔，這應該是政府跟雇主還有勞工三方面要一起解決的，因此民眾黨有提案修正《紓困條例》，防疫照顧假要發生活津貼。

賴香伶呼籲執政黨不要以多數碾壓，只通過自己想通過的延期以及增加預算上限等兩條法案，應該併案審查在野黨的提案。此外，紓困預算實際上還有1200多億還沒有執行，這部分也該說明清楚，否則就變成空白授權；現在疫苗採購了多少？訂金給了多少？還有多少要付？相關單位都應該說明。

(中時 )