美國CIA近日公布，2020年台灣生育率全球排名倒數第一，儘管面臨少子化的衝擊，新北市日前卻公布11學年國小額滿學校「逆勢上揚」達21所，打破歷年紀錄，更是2016年7所的3倍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，古有孟母三遷，現今少子化時代，家長對孩子的學習教育更為重視，希望小孩能夠贏在起跑點，因此會精心挑選評價好、有特色的學校，讓孩子能在優良的教育環境中學習。然而明星學校卡位難，通常會依設立戶籍年份作為排序條件，因此不少重視孩子教育的家長，會以學區作為購屋首要考量，提早設籍準備。

淡水「新興國民小學」315件奪冠 超親民「1」字頭房價吸小資首購家庭

永慶房屋參考新北市教育局公布的110學年度額滿國小，統計近一年距離額滿國小500公尺範圍內的實價登錄資料，整理出前十大熱門額滿國小，前三名由「林、三、淡」拿下。排名第一的是淡水區「新興國民小學」，交易量315件，住宅均價落在18.5萬。陳金萍說明，新興國小周邊有許多大型社區，且鄰近淡江高中、真理大學，文教風氣濃厚，屬於文教住宅區。加上附近餐飲店家林立，也有全聯、頂好可以滿足日常生活採買，公車班次也很頻繁，雖然距離輕軌稍遠，但超親民的1字頭房價，成為吸引小資首購家庭的主要優勢。

排名二、三名的是林口區「頭湖國民小學」和三峽區「龍埔國民小學」，住宅均價分別為28.8萬、31.2萬。陳金萍解釋，同樣主打「雙語學校」的頭湖國小和龍埔國小，自創校以來幾乎是年年額滿。頭湖國小周邊以住宅規劃為主，街廓整齊、公園綠地多，距離林口國民運動中心、家樂福生活圈也不遠。雖然離捷運站有一段距離，但在明星學區、量販和住宅規劃的優勢下，受到許多家庭青睞。而龍埔國小位於三峽北大特區，當地文教氣息相當濃厚，鄰近台北大學商圈、家樂福、全聯等大型量販店，還有多座綠蔭公園提供休閒遊憩，生活、休閒機能無虞。此外，因房價較雙北市區便宜，加上近年捷運三鶯線話題，讓該地生活、交通機能逐漸到位，因此，吸引不少從雙北市蛋黃區的新婚首購族前來購屋。

熱門學區長久不敗 板橋、淡水雙入榜！

從行政區來看，淡水區及板橋區各有兩間學校入榜。淡水區除了新興國小外，另一間學校為位於淡海新市鎮的「新市國民小學」，周邊住宅均價為22.7萬/坪。陳金萍說明，淡海新市鎮在捷運輕軌、影城話題帶動下，每年人口持續穩定成長。其中，生活機能就屬新市國小周邊最佳，步行5分鐘即可達輕軌淡水行政中心站，周邊還有淡水市民聯合服務中心、運動中心，家樂福、全聯、燦坤等量販店，餐飲商家種類也相當豐富，生活機能已到位，且在「2」字頭的房價和學區加持下，吸引不少年輕夫妻入住。而板橋區的「海山國民小學」和「莒光國民小學」都是新北市歷史悠久的明星學校，屬額滿學校榜常客，家長指名度高，且周邊街道店家林立、生活機能豐富，便捷的交通系統和學區優勢，房市自然熱絡，通常只要一釋出就會迅速引起家長關注，住宅均價分別落在47.5萬/坪和58.9萬/坪。

熱門學區宅不只購屋需求穩定，房價保值、抗跌跟轉手性也都比較好，因此除了有設籍需求的家長外，也會吸引到不少置產民眾。但在購買學區宅仍有需留意之處，陳金萍補充，學區的劃分並非單純以距離作為標準，不是越靠近就一定會劃在該學區，而是會依照學校發展、各校容量、通學安全、班級人口等因素進行調整。家長在購屋前，可以先到教育局網站上搜尋「學區一覽表」查詢學區，才能確保購買的學區宅在想要就讀的學區內喔！

(中時新聞網)