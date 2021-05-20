台北西區高風險民眾慌 直擊檢疫站人潮炸裂搶預約

本土疫情不斷擴大全台陷入恐慌，醫師出身的前立委沈富雄羅列五大萬華社區感染原因，更點名多位專家學者、縣市首長，痛批：「全國幾乎所有的專家學者和各方諸侯看到黑影就開槍，但他們之所見，我都不同意。」沈直言，「萬華阿公店之亂」讓他一人而與天下敵，舉國上下沒有一人與他持一樣看法，但他自認並非先知也不寂寞，因他正以一顆熾熱的心，等待好結果。

沈富雄今日（20）在臉書發表文章《一人願與天下敵》，內文表示：「一士之諤諤，是我的日常，一人而與天下敵，卻非比尋常，更非我所願，這都是拜『萬華阿公店之亂』所賜。」

阿公店不只有阿姨 內行人爆大膽族群「超嗨玩法」｜Red Light District

沈富雄指出，新冠肺炎十五個月來，在台灣其實沒有造成疫情，磐石、部桃、諾福特、獅子王都沒有成災，但萬華茶藝店卻釀成具公衛災難的社區感染，其原因有五：一，多街多店多鳳多風情，這些都與分艙分流的防疫原則相違背；二，人際互動親密、戴口罩殺風景，此區防疫網的網眼最大；三，閒雜人等多樣化，不若醫護、機組人員、「獅兄獅弟」單純；四，疫情爆發後，隨即過河擴散到新北，而成「雙城之亂」；五，參與者無從匡列，足跡不願吐實，發出數十萬份的細胞簡訊證明，陳時中的老招「匡列疫調」破功。

揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

沈富雄表示，這波疫情來得突然，頭幾天數目即成三位數，讓全國幾乎所有的專家學者和各方諸侯看到黑影就開槍，「但他們之所見，我都不同意」。沈指出，衛福部部長陳時中說，若連續14天維持新增100例才考慮封城，但他認為這是錯的，因為兩周可以維持同一數目表示疫情穩定，是好消息；衛生署前署長楊志良說，5月20日新確診數將達1000例，今天就是5月20日，大家拭目以待；指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎說，最壞狀況是1傳3、3傳9，這樣看來不到一個月就會上萬，但他認為這病毒在台灣沒有這個本事；中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，以RO值推估，社區恐怕還有將近1400潛藏病例，但他完全不同意，因為潛藏病例不能以假設而固定不變的RO值推估。

台大醫院院長吳明賢說「戰爭才剛開始」，但他認為「戰爭快過去了，不要怕！」台大醫院自己爆出10例確診，是內控問題，是「內戰」，有點丟臉；台北市市長柯文哲說，萬華快篩站的呈陽率4天內由11%降為4.7%，可見防疫奏效，但他想說：「你哪有那麼厲害！」因為整個萬華區的呈陽率恐怕不到1%；新北市市長侯友宜要超前佈署第四級警戒、建方艙醫院，但他想說：「第三級警戒已經是殺雞用牛刀，老百姓都看出來你很賣力，疫情很快就下去了，要適可而止，不要讓升斗小民受無妄之災。」

不僅如此，沈富雄強調，「萬華阿公店」衍生的「雙城之亂」3天內共累計853本土案例，是過去15個月268例的3倍，是最具規模的本土社區感染，使得專家與官員們暈頭轉向、人民驚恐無比，但「烏雲總有銀色滾邊」，他認為這番小疫情帶來的正面意義是：一，陳時中團隊不再沉迷於上半場的榮光，每天下午兩點無法再給國人說故事；二，心理上不該再有「清零」的奢想，準備與病毒共存，與國際接軌；三，快打疫苗！

綜觀這波疫情專家學者、縣市首長的言行，沈富雄直呼：「舉國上下，沒有一人持與我一樣的看法，人說：先知是寂寞的，我不是先知，但也從不寂寞，我正以一顆熾熱的心，等待好結果！」

(中時新聞網)