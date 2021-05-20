台中市10處快篩站20日啟動，提供「確診個案有接觸史且足跡重疊者」快篩採檢服務，中央流行疫情指揮中心中部指揮官黃高彬說，以目前台中市來講，每家醫院快篩站1天可以快篩好幾百個，沒有符合資格的民眾不用快篩，保持篩檢量能。

中央流行疫情指揮中心中部指揮官黃高彬視察快篩站並指出，上午採檢狀況蠻順利的，等待民眾秩序相當良好；另中國附醫提醒，台中市民免費COVID-19快速篩檢採網路預約，若有發燒或呼吸道症狀者，直接急診就醫，不提供快篩檢測。

提到台中市疫情狀況，黃高彬說，整個疫情看起來，是北部往中部擴散現象，尤其中部首當其衝，彰化也會有可能往台中擴散，無意當中接觸到的民眾，趕緊篩檢才能適當處理，盡快切斷感染鏈，不要讓已感染的人，再擴及感染身邊的親友。

黃高彬認為，以目前疫情而言，台中市比彰化好一些，彰化市因為大家在不知情之下，葡萄盤商散播出去已經有相當的量，且參加的都是人多的聚會，疫情應比台中更為嚴峻。

(中時 )