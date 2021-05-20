朝陽科大1名女大學生確診新冠肺炎，根據台中市政府公布的足跡，該名女大生不但去逛過百貨公司、夜市，還與20多名同學在台中美樂地KTV夜唱長達8小時，校方證實，從昨晚開始就陸續有學生身體不適送醫，市府今天下午將在校內開設前進指揮所及快篩站。

據了解，從19日晚間約8點40分，第一宿舍就有學生身體不適、請求救護車送醫，後來約11點多到深夜都陸續有學生身體不適被送醫。而追溯源頭，該名確診女大生曾於本月13日與20多名同學共同到KTV夜唱，這些學生則分住在不同宿舍，昨晚到今天凌晨陸續有多人身體不舒服。

因朝陽科大多人傳出身體不適的情況，台中市政府認為感染情況擴大，今天早上派出環保局人員消毒，範圍除針對校內，也擴大至霧峰其他區域，另學校宣布即日起不開放外人進入校園，將進行校園內清空作業，下午衛生局將進入設置快篩站及前進指揮所。

(中時 )