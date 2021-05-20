新冠肺炎疫情升溫，全國三級緊戒，新北市議員張維倩今（20日）接獲民眾陳情，民眾由PCR篩檢後得知確診卻僅能等候安排，她將向市府建議，市府應儘速建立整套的防疫SOP，讓市民知道確診後該如何配合市府等待、隔離、以及解隔離。

張維倩表示，接獲民眾陳情，自己經由PCR篩檢後得知確診，無奈衛生局回覆只能等候安排，不知道要等到什麼時候才能去檢疫所，也擔心自己在家會傳染給同住家人，尤其家中又有長者及幼兒，希望議員可以協助向市府反應。

張維倩表示，台北市政府在昨日的防疫記者會很清楚的放上快篩陽性以及PCR確診後該有的流程，讓民眾很清楚了解中、重度症狀患者會透過救護車送至專責醫院及EMOC，無症狀或是輕症患者會透過防疫巴士及救護車送至集中檢疫所隔離，集中檢疫所會有專責人員做健康監測。

相反的，新北市民只能在家苦苦等待不知道自己下一步該如何配合，張維倩表示市府應儘速建立整套的防疫SOP，讓市民知道確診後該如何配合市府等待、隔離、以及解隔離。

張維倩也批評，針對新北市政府在疫情期間多次強調市府的防疫工作方方面皆超前部署，可是針對防疫旅館、防疫物資、防疫SOP都沒有看到有超前部署的成效，直到疫情嚴重才開始徵用防疫旅館，疫情爆發熱區也不見市府加強快篩站設置。

張維倩質疑，台北市政府在萬華爆發感染源之後，立即在萬華設置四站的快篩站，反觀新北市政府在這幾天最多例的中和卻沒有設置快篩站，如此的防疫作為要如何儘速地找出感染源，截斷病毒的傳播鏈呢？

張維倩亦擔心，中和區有許多民眾都會到萬華的環南果菜市場批發回來中和擺攤販賣，人潮擁擠的傳統市場未落實稽查民眾戴口罩的情形，導致近日的確診足跡許多都是出現在傳統市場，亦未見這些傳統市場有安排休市或是清消的作業，倘若市府沒有在第一時間儘速控制疫情的傳播，恐怕疫情還會越來越嚴重。

(中時 )