5月19日全球金融市場出現大震盪，當日比特幣大跌，盤中一度重挫超過20％，歐、美股市連袂挫低，連近期表現強勁的原物料行情亦出現下跌。法人表示，金融市場雜訊多，恐壓抑原物料價格走勢。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭指出，5月初以來主要國家陸續公布顯著高於市場預期的通膨數據，引發市場擔憂，除評估聯準會提早縮緊貨幣政策的可能性外，令股市出現回檔，亦擔憂過高的原物料價格恐令廠商進貨卻步，壓抑原物料價格走勢。

至於原油市場，黃詣庭認為，近期包含伊朗核協議可能出現新進展，該國出口量可望提高等消息面因素對於短線油價表現不利，但隨著美國經濟持續解封，且夏季用油旺季將至，油價出現進一步重挫的可能性偏低。

而5月19日發布的前次聯準會利率決策會議紀要顯示，部分聯準會官員認為未來幾次利率決策會議將討論縮減量化寬鬆規模的議題，若搭配美國經濟數據及通膨預期持續走高，黃詣庭表示，此可能推升美元指數反彈並壓抑國際金價。

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