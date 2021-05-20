阿翔陪伴小孩在家遠距教學。（時代創藝提供）

浩子讓小孩在鏡子作畫。（時代創藝提供）

浩角翔起兩人因疫情關係，本周的錄影工作包括《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《鬧著玩YT》全部取消，阿翔的3個小孩與浩子的兩個小孩也都停課在家，兩位爸爸也遵守衞福部的指示，留守在家不外出，並分享如何各出奇招搞定家裡的小朋友！

防疫在家足不出戶進入第4天，兩人為了安排停課小孩的生活，各出奇招，阿翔的大女兒小泡芙（小二）與二兒子布朗尼（大班）都有遠距離上課的安排，小女兒舒芙蕾（4歲）看大家都要用電腦上課也吵著要，阿翔就拿互動玩具電腦給她，一家4人同時用電腦也成了奇特畫面，下午阿翔則忙著在自家小陽台佈置成野餐的氛圍，讓3個小寶貝也有外出玩樂的假象，滿足一下不能出門玩的鬱悶心情，大女兒還開心地說：「哇！我們家也有公園！」

浩子則是直接讓兩個小孩在家的鏡子上做畫，只求1小時的安靜，他搞笑地說：「看好了世界，我只示範1次，1小時之內，如何讓他們不煩我！」兩個小孩也真的把整面鏡子畫好畫滿。

阿翔的「今天翔什麼」YT也推出最新影片，是爸爸做菜給孩子吃，讓防疫期間在家的人，也可以看影片學做菜，阿翔自信滿滿覺得可以從小孩身上得到高分，影片中看阿翔拿著筷子不停翻煮，1個多小時後煮出蒜香小白菜、起士蛋、奶油蛤蜊、豆干炒肉片等4道菜，都是家人愛吃的料理，還沒煮完小孩已在搶食，最後的評分小孩們也很誠實地給了分數，但口徑一致地說「媽媽煮的比較好吃」，讓阿翔覺得自己的廚藝還有很大的進步空間。

雖然目前無法隨意出門的限制生活讓浩角翔起兩人覺得辛苦，可是想到這樣才是有效的控制疫情的擴散，辛苦幾天可以換來以後更美好的自由，兩人都很願意配合，也想跟所有第一線防疫工作人員說「謝謝你們，我們會乖乖待在家！」

(中時 )