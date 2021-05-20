大陸國家統計局公佈的4月經濟數據，顯示經濟在正常減速的過程中逐漸回歸常態，未來經濟增速將穩中有降，經濟穩步恢復與結構性特徵仍是主軸，就業物價總體穩定，政策基調將保持不變，失業率從上月5.3％續降至5.1％，逐步接近疫前5.05％水平，支撐民眾對未來收入信心持續回穩，整體經濟延續穩定恢復發展態勢，挹注大陸債市樂觀情緒延續。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，觀察大陸4月經濟數據表現，工業生產穩中有升，裝備製造業和高技術製造業較快增長。服務業保持增長，服務業商務活動指數位於擴張區間。市場銷售延續恢復態勢，網上零售快速增長。固定資產投資持續恢復，第一產業、高技術產業和社會領域投資增長較快。

且貨物進出口增勢良好，貿易結構繼續改善。城鎮調查失業率下降，就業形勢總體穩定。居民消費價格總體平穩，工業生產者出廠價格同比上漲。經濟復甦分化較明顯，外需和房地產仍然延續去年中期以來的韌性。

林邦傑指出，大陸社科院在最新預測報告中，預測今年GDP增速將呈現「前高後低」走勢，全年預計達到8％左右，通膨壓力整體較小。資金面MLF利率連續14個月不變 貨幣政策依然穩字當頭，有利於債券市場。

此外，在利率上升的環境下，市場較偏好存續期間較短的債券，相較於全球主要高收益債券指數，大陸高收債具低存續期間、低波動度、低利率敏感度優勢，目前存續期間僅2.34年，凸顯中高收更具優勢。

(工商 )