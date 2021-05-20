過去一個月印度疫情升溫，印度股市跟債市各自表現，根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理的印度溫度計指數，最新數據為117.1，回到「股債均衡配置」區間，債券在疫情期間成為抵禦市場波動利器，股市中長線看多，短期修正創造良好進場機會，息收價值更是震盪期間最佳防禦收益來源，股市則有利逢低進場，股債均衡布局。

印度債券展現抵禦疫情的能力，印度政府主權債近一個月上漲3.3％，不僅不受印度疫情加劇影響，甚至成為新興債券市場中表現最佳的類別。至於印度SENSEX指數過去一個月維持平盤，小漲0.45％，與疫情剛爆發時急跌相比和緩許多，顯示疫情對金融市場干擾逐步減緩。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，近期支撐印度債券表現最大的力道來自於央行實施的GSAP，也就是「印度式QE」政策。目前第一階段已經執行完畢，將進入第二階段，持續在市場上收購債券，為印度債券市場帶來支撐，特別有利於長天期債券殖利率。

林培珣分析，印度財政目前未因疫情受到影響，最新公布的年度預算案發債量為12兆盧比，與去年持平，代表印度政府並沒有因為疫情增加發債需求。同時2021財年稅收較去年增加12％，來到10.71兆盧比，大幅優於市場預期。在印度政府政策支撐、稅收穩定下，整體對印度債券市場展望樂觀。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，先前印度SENSEX指數因為疫情出現高檔回檔，不過大盤近期表現止穩，並沒有隨著染疫人數增加再出現大幅修正，股市對疫情反應鈍化。今年印度依舊有經濟復甦、需求回升，及政府政策支撐等題材加持，股市逢回修正都可以視為逢低進場布局機會，中長線仍看好印度股市發展及表現空間。

瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。

ICICI保誠資產管理由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。

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