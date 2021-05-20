目前桃園、新竹、苗栗、台中及北彰化地區主要水庫蓄水量偏低，為提前因應後續梅雨降雨不如預期情境，並延長水庫供水期程及公共給水穩定，旱災中央災害應變中心19日召開第13次旱災工作會報宣布自5月21日起桃園市及新北市林口區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，每月1,000度以上工業用水戶節水13％為目標，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20％，台南及高雄地區每月1000度以上工業用水戶自5月21日起由節水率11％提升至13％。

另即日起至5月31日前若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起新竹地區由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈採供水5天、停水2天措施，並以節水15％為目標，其中部分地區具獨立供水系統或支援管網，可採減供15％不實施分區供水方式進行，另苗栗、台中及北彰化地區延長分區供水停水時段8小時，自6月1日起停水時間由每周2天延長8小時，調整為2又3分之1天，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前1日晚間10時開始、復水時間由0時延後至上午6時。

台水公司持續加強監控高地、管末地區停復水情形，派員至現場處理及即時提供水車及供水站，以紓解停水時段延長影響。

台水公司配合多節水、多找水及多調水之政策，積極投入各項抗旱水源運用，希望降低影響民眾用水衝擊，並呼籲目前水情嚴峻，請大家共體時艱節約用水。有關抗旱最新宣導事項、停復水相關訊息、臨時供水站位置，或對全日減壓供水時段有任何疑問，可撥1910免付費電話洽詢，亦可進入台水公司網站「抗旱專區」或台水粉絲專頁查詢。

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