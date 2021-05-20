水情嚴峻。湖內區中華路74巷長期以來因為配水管易破裂，造成自來水水壓不足、路面易損壞，在民進黨立委邱志偉爭取經費後，自來水公司第七區管理處近期獲核撥經費，將針對該路段進行水管汰換工程，避免浪費水資源。

邱志偉表示，中華路74巷因為配水管屬於PVC材質，在車輛碾壓下很容易破裂，造成用戶水壓不足、道路容易破損，珍貴的水資源也容易浪費；地方民眾也對於供水不穩定頭疼不已，希望水公司可以盡快改善。經過多次爭取經費補助，近期水公司終於確定核撥經費670萬，工程確定成案預計2個月後動工，年底前可以完工。

配水管原本管徑為100MM，新的配管線將達到200MM，管徑增加一倍，對於沿線的用水戶供水量更充足、水量更大，脆弱的PVC材質汰換成堅固的鑄鐵材質，掩埋在馬路下方更耐得住車輛碾壓，以往配水管容易破裂、道路易破損、漏水等問題都能一併解決。

自來水公司路竹服務所表示，中華路74巷的配水管使用超過20年，使用時間久加上塑膠材質易破損，在邱志偉爭取經費下，終於順利取得汰換管線的經費，管線汰換長度為876公尺，目前工程正在申請路權開挖，並開始備料及發包作業，預計在7月左右可以動工，最晚年底將會完工，將讓當地供水更穩定。

(中時 )