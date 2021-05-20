遼寧營口市20日召開疫情防控記者會，營口市人民政府副市長金莉表示，19日營口市新增1例確診病例。14日至19日，營口市累計報告新冠肺炎本土確診病例10例、無症狀感染者5例，現均在遼寧省集中救治中心大連中心救治。而新增本土病例軌跡涉及公園、商場、超市等，為一名從事冷鏈食品裝卸工作王姓男子。

遼寧營口市新增病例為一名34歲王姓男子，為營口仙人島瑞洋實業有限公司職工，主要從事冷鏈食品裝卸工作，與先前發現的無症狀感染者郭某為夫妻關係。本月1日至13日期間，其主要活動軌跡為營口市仙人島能源化工區中小企業工業園、月亮湖公園、萬達廣場、金城溫泉洗浴會館、山海廣場、盛達生鮮蔬菜超市。

王姓男子14日作為密切接觸者進行集中隔離，14日至18日期間核酸檢測結果均為陰性，19日核酸檢測結果呈陽性。營口市衛健委立即啟動轉運程序，目前患者已轉運至遼寧省集中救治中心大連中心進行進一步的診斷治療，經省級醫療專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

截至20日6時，遼寧除鮁魚圈區以外全員核酸檢測，已採樣164.15萬人，核酸檢測161.35萬人份，檢出結果均為陰性，其餘結果待出。

(中時 )