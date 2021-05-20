國內新冠肺炎疫情升溫，中華郵政公司宣布5月20日起導入簡訊實聯制系統，即起在全台1299間郵局營業場域實施。

中華郵政表示，除配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，實施營業場所量測體溫、佩戴口罩外，亦提高整體環境清消頻次。各場域入口處執行實聯制措施，民眾可透過簡訊實聯制掃描QR Code後，完成簡訊發送即可，使用人毋須支付簡訊費用；若未攜帶手機，民眾亦可選擇以紙本填寫方式進入。

(中時 )