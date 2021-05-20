全台1299間郵局 進入採簡訊實聯制 14:072021/05/20 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台1299間郵局即起導入簡訊實聯制。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情升溫，中華郵政公司宣布5月20日起導入簡訊實聯制系統，即起在全台1299間郵局營業場域實施。 中華郵政表示，除配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，實施營業場所量測體溫、佩戴口罩外，亦提高整體環境清消頻次。各場域入口處執行實聯制措施，民眾可透過簡訊實聯制掃描QR Code後，完成簡訊發送即可，使用人毋須支付簡訊費用；若未攜帶手機，民眾亦可選擇以紙本填寫方式進入。 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #簡訊實聯制 #郵局 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 光華商職「小而美」 無壓力升學一樣不含糊 10:362021/05/18 寶島 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 石門水庫水位僅剩12.2％ 鄭文燦曝：可能進入紅燈 12:362021/05/18 生活 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 直播》本土確診再增286例 新增1例死亡 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 彰化衛生局公布最新足跡 正彰化肉圓、得記麻辣火鍋都列入 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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