玉井白色教堂店家送上奶酪慰問消防人員辛勞。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

「感謝你們守護我們的城市」，新冠肺炎疫情持續延燒，台南市玉井區著名景點白色教堂店家為感謝第一線抗疫與防疫人員辛勞，昨日下午帶著該店著名的甜點奶酪，慰勞台南市消防局第二消防大隊玉井分隊值勤警消人員。

玉井白色教堂是玉井知名的景點，店家表示，近期因疫情嚴峻，新聞上看到消防員冒著被感染的風險，開著救護車將患者送至醫院就醫的身影，十分敬佩消防員默默守護著大家。

店家表示，警消人員平時打火、救護，防疫期間更在第一線守護民眾健康及安全，有時甚至很難好好正常吃上一頓飯，為體恤他們的辛勤，特於送奶酪至分隊為大家加油、打氣，感謝消防員這段時間的辛勞，相信在大家齊心努力不懈，一定能走過這次嚴峻的考驗。

玉井消防分隊，在新冠肺炎的防疫期間，119救護中心受理疑似個案後，立即進行第一次口頭詢問旅遊史、接觸史等相關資料，同時請出勤人員準備穿著全身防護裝備，另一邊請衛生局協調適當醫療院所之負壓隔離病床，而救護人員到達現場後，經過專業判斷及處置後，再送往衛生局指定之醫療院所。

在將患者送往醫院後，也不代表勤務的結束，仍有救護車、救護裝備、個人防疫裝備之清理消毒，以確保下一位患者在使用上安全無虞，工作可說相當繁重。

玉井消防分隊表示，面對大家避之唯恐不及的疫情，消防員責無旁貸，暴露在最直接的危險中守護市民，感謝白色教堂透過這樣的方式，為第一線的防疫人員表達支持與鼓勵。

(中時 )