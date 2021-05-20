蔡英文執政屆滿5週年，國民黨今天表示，「缺水、缺電、缺疫苗、黑道治國、食安破功」已經成為民進黨施政最鮮明的印象，希望蔡英文總統能夠在520當天，為自己的執政不力向全民道歉，徹底檢討各項政策失誤。

國民黨指出，這段期間台灣正面臨嚴重的疫情肆虐，在全民努力抗疫的同時，我們卻「缺水缺電缺疫苗」以及「黑道治國、食安破功」，TVBS所做的民調更顯示蔡英文的不滿意度高達44％，已經呈現黃金交叉，蔡英文難道沒有任何警惕，還想要繼續違背民意嗎？

國民黨表示，面對疫情，最需要的就是疫苗，但是台灣至今仍然沒有管道取得穩定及充足的新冠疫苗，去年原本有機會採購到的德國BNT疫苗，為何最後失之交臂，一直是全民疑問，而在這一年時間裡，駐美代表蕭美琴並未積極幫台灣爭取美國疫苗，反而花時間在幫友邦爭取疫苗，如此本末倒置的行為，正是蔡政府輕忽疫情的結果。

國民黨說，中南部許多水庫蓄水百分比只剩個位數，政府花大筆前瞻預算在水資源建設，但是最基本的清淤卻沒有做好，面對未來可能成為常態性的乾旱，蔡政府到底有沒有整體性規畫和因應對策？

國民黨指出，蔡英文曾經多次擔保台灣不會缺電，但是任內卻發生3次全台大跳電，經濟部更公開承認台灣供電不足，無法因應電力需求，蔡英文卻沒有為自己的承諾跳票道歉，反而繼續以話術欺騙人民。

國民黨認為，全台灣高達七成民眾反對進口萊豬，蔡政府卻還是一意孤行，徹底犧牲國人的食品安全，更引發全國人民的反彈；台灣連連發生的槍擊案件，黑槍氾濫、黑道橫行，連有黑道背景的黃承國都能擔任國策顧問，儼然是黑道治國。

(中時 )