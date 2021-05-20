高雄市19日出現長照居服員確診新冠肺炎案例，引起台南市長照個案家屬恐慌，台南市6天來已有1020個案申請暫停服務，台南市社會局評估非生命維持服務，才核准暫停。

台南市使用長照2.0居家服務的個案共有1萬3983人，提供到家服務的居服員有2597人，申請長照的個案多屬身體衰弱長輩，不少家屬擔心每位居服員在外服務多名長輩，交叉感染新冠肺炎機率高，一旦家中長輩受感染，死亡率將比一般人高，紛紛提出暫停服務。台南市6天來已核准提出暫緩服務1020人。

台南市社會局表示，提出暫緩服務者須為受服務個案，專員會評估暫停項目是否適合，洗衣、打掃等家務項目可暫停，維持生命的服務例如代購送餐、陪伴就醫、拍背等不會核准。日照中心的社區式服務21日至28日暫停。

不只個案擔心被感染，民間的長照公司也有居服員也擔心受個案感染而向公司申請暫停服務，業者只好內部調派其他人輪替。

台南市社會局表示，目前居家服務維持服務，居服員需注意防疫裝備，出入不同案家必須消毒；送餐服務送到門口為主，避免接觸。

(中時 )