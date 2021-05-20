陳志朋昨(19日)過50歲生日，他1988年以經典男團「小虎隊」成員出道，和吳奇隆、蘇有朋組成鐵三角，先前吳奇隆娶劉詩詩，三人難得上演世紀合體。今陳志朋透露生日過了隔天才收到吳奇隆、蘇有朋的短訊祝福，吐槽兩人「估計以為我是5.20（生日）......好吧」，而對話截圖可見其他兩人的暱稱前後都有老虎的表情符號，小細節洩漏33年團魂不滅。

33年前吳奇隆、蘇有朋、陳志朋三人以小虎隊成員出道，歷經成員回學校念書、當兵後，1993年宣告復出，不久後三人各自以個人形式闖演藝圈，心結說因此而起，直到2016年吳奇隆在峇里島舉行婚禮，蘇有朋、陳志朋現身當伴郎，才以行動化解謠言，當時蘇有朋還不忘調侃新郎，說：「別人來峇里島都是度假，我卻工作量這麼大，要跟吳奇隆收錢」。

小虎隊曾在吳奇隆、劉詩詩婚宴上合體。（圖／翻攝自陳志朋工作室微博）

先前傳出小虎隊有望合體復出開唱但沒下文。（圖／翻攝自陳志朋工作室微博）

昨陳志朋過50歲生日，他曬出自拍照被網友讚外型凍齡、越來越年輕，今他分享生日過了才收到吳奇隆、蘇有朋的祝賀，吳奇隆先是出聲說：「OMG，補上一個生日快樂」，蘇有朋也接著說：「生日快樂呀~~！」，陳志朋則說：「收到兩位（老虎）老哥哥的生日祝福挺知足…有你們真…好，估計以為我是5.20（生日）………好吧，繼續開啟我……工作之旅」。

陳志朋抱怨生日隔天才收到吳奇隆、蘇有朋的祝福。（圖／翻攝自陳志朋微博）

見此，粉絲興奮說：「哥哥們語氣詞好多」、「團魂永遠在，三兄弟友誼地久天長」、「哈哈哈，友誼的小船…翻了」、「生日快樂！友誼長存！你們永遠都是在我們心中最棒的小虎隊！ 」。而2019年曾傳出小虎隊有望重出江湖，計畫在2020年展開為期兩年的世界巡迴演唱會，無奈因為疫情攪局沒下文，看來要看到昔日三位帥虎合體還得再等等了。

(中時新聞網)