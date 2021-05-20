防疫宅在家吃零食，是人生一大樂事，但昨（19）日臉書社團「爆怨2公社」卻有一位媽媽PO出驚悚文，稱自己拆2支「玉米濃湯捲」給女兒吃，原本都好好的，想不到拆另一支給小兒子吃時，兒子咬了一口就尖叫「有蟑螂」，嚇得她趕緊查看，果然在玉米棒空心處「夾了一隻完整蟑螂」，當場作嘔感到噁心，氣得寄信要求該食品公司給一個交代。

根據臉書社團「爆怨2公社」該則貼文，一名母親昨日開心拆給小兒子吃的「玉米濃湯捲」，裡頭竟塞著「一隻完整蟑螂」，起初原PO還以為小兒子是看到地上或牆上的小強才大叫，直到孩子拿出手中餅乾，她一看也當場嚇壞。

玉米棒空心處夾了一隻完整蟑螂嚇壞網友。（圖／臉書_爆怨2公社）

由於食物裡包夾著蟑螂實在太噁心了，因此原PO媽媽在文中心有餘悸的表示，「我兒子仔細看到後丟在地上，本能的用腳踩碎這支玉米棒」，目前她也已經寫信投訴該食品公司，希望獲得一個交代，只是這件事仍然造成小兒子心裡不小的陰影面積，因為他「看到餅乾都會問我是不是還有蟑螂」。

此文一出，不少網友也嚇瘋，很難想像自己遇到類似情形，加上「玉米濃湯捲」是許多人喜愛的零嘴，因此紛紛直呼「太可怕了，我吃這個完全不會檢查內圈捏」、「還好兒子有看」、「天啊，我女兒也很愛吃這個」、「我很愛吃這種捲餅，下次一定要全開看」、「我再也不會買，一輩子的陰影啊」。

不僅如此，還有許多網友爆料「玉米濃湯捲」出這樣的包已非江湖奇聞，接連留言撻伐「我看到已經不是第一次了，之前也有人PO過，品管也太差了」、「小時候遇過一次，就沒有很喜歡這種零食」、「不是第一次了，知道以後再也沒買過了」。

(中時新聞網)