台中柑橘類果樹樹葉黃化枯萎，還在成長的樹株也變得萎縮。（王文吉攝）

市議員賴朝國（右）指出柑橘果樹仰賴老天爺下雨澆水，久旱不雨造成災損日趨嚴重。（王文吉攝）

久旱不雨，台中市潭子、后里、豐原、石岡、東勢等地陸續傳出柑橘災損。立委楊瓊瓔偕同市議員賴朝國20日邀集農糧署中區分署長姚士源、農改場副研究員廖君達等單位勘查。農糧署及農改場均表示，果樹確實因乾旱災損，受損面積若達20％以上，即啟動現金救助。

來到潭子新田、聚興一帶的柑橘果園，本該結實纍纍的柑橘，如今看來了無生氣。農民蕭宗仁大嘆，水分若來不及，果樹為保護自己，會將果實掉落。農民張國賢也說，這次中部嚴重乾旱，讓果農也飽受缺水之苦，果樹不開花、不結果，只見滿地落葉一片死寂。

中南部水情吃緊，除了水庫水量持續下降外，果農也飽受缺水之苦，柑橘類果樹樹葉黃化枯萎，還在成長的樹株也變得萎縮，才剛結果的柑橘小果實，輕輕一碰就掉落，著果率低，張國賢無奈說，這都是沒有下雨的緣故。

賴朝國指出，潭子地區柑橘種植約120公頃，過去都是仰賴老天爺下雨澆水，或是到鄰近溪流打水澆灌，但從去年下半年開始，溪水逐漸乾涸，20多年來從來沒有看過如此乾旱，果農10月才會進入採收期間，目前還無法統計損失狀況，只能期待老天儘快下點雨了。

台中市農業局作物生產科長林春良強調，今年柑橘類果樹因乾旱因素，確實有爆開花、不開花、不萌芽等異常；通常若授粉不完全，會產生生理落果，目前已知潭子、后里、豐原、東勢、石岡等區柑橘傳出災情，農業局正匯整各地狀況，爭取列入農委會農業災損補助。

農糧署中區分署分署長姚士源及農改場副研究員廖君達表示，現場果樹確實因為乾旱災損嚴重，農民可向公所申報，若損害面積達20％以上，每公頃給予7萬5000元天然災害救助。不過補助金額比例，僅生產成本的2、3成，建議農友投保農業保險，補足收益上的一些缺漏。

楊瓊瓔要求潭子區公所及農業局盡速確認柑橘實際受害面積及損失程度，協助農民向農糧署申請相關農災補助，一旦確認農糧署應立即公告天然災害補助及申請辦法，讓農民可以盡速申報辦理現金救助，並從優從寬認定。

(中時 )