新冠肺炎疫情升溫，台灣本土確診案例連日破百例，中央流行疫情指揮中心昨將全國防疫警戒提升為第三級，部分縣市首長甚至喊出正朝升準四級及封城準備。對此，行政院發言人羅秉成表示，防疫警戒層級依照指揮中心判斷，地方政府有事先準備的心態是好的，但不該讓外界誤以為台灣防疫要升級，造成國際對台灣疫情錯亂。

依據指揮中心公布的疫情警戒標準及因應事項，若本土病例快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，疫情警戒將升為第四級，非必要不得外出，全面停班停課。

外界擔憂，連日來本土確診案例都破百例，若持續下去，是否將會達到警戒升為四級可能。羅秉成表示，警戒級別調整除依照指引外，也要依照指揮官判斷，中央疫情指揮中心指揮官陳時中已表達沒有升四級條件存在。

羅秉成進一步表示，14天內平均每日確診100例以上，只是提升四級警戒條件之一，同時還要符合一半以上找不到傳染鏈，目前疫調都有掌握傳染鏈，近期確診案例，看來未達一半以上找不到傳染鏈的條件。

羅秉成強調，地方政府有提前準備的心態是好的，但處理過程不要讓人誤以為台灣防疫要升級，訊息錯亂會引起國對台灣寄情準備錯亂，這不好，實際作為要由指揮中心統一說明，才是合乎法律跟現實的做法。

(中時 )