今天是520，蔡英文總統第二任滿周年，國民黨立委賴士葆批評，民進黨全面執政帶來的驕傲顢頇，以至於施政的跋扈專權，聽不進任何異議和建言，再加上意識形態治國，完全是「政治防疫」而不是科學的防疫，讓病毒找到攻擊破口

賴士葆說，520這一天，全民對蔡政府共同的印象就是缺水、缺電、缺疫苗，甚至缺醫療。孰令致之？疫情在全球肆虐一年多，台灣靠著口罩的超前部署、及早關閉國境，守住疫情。沒想到社區感染案例瞬間飆高，全國進入三級警戒。《彭博社》評論，台灣對防疫成就的自滿侵蝕了台灣的防線，彷彿疫情只發生在外面的世界。

賴士葆也認為，天不下雨，水庫乾涸，缺水已然變成國安問題。前瞻預算編列兩千多億的治水預算，結果換得供5停2的供水。不能把責任都推給天不下雨，政府治理有太多可檢討之處，包括清汙、漏水問題都是長年的沉痾。

賴士葆也直指民進黨「非核」的神主牌綁架了台灣的能源政策，粗糙的廢了核能，不顧綠能還沒有跟上補足核電的缺口，就草率的終結核四，還要提早除役其他核電廠。日前5天兩次停電的難堪，戳破台灣不缺電的謊言，莫名的怪台電、怪中火、怪台塑這些代罪羔羊，從不反思能源政策的錯誤決策，也不曾自省政府拚命噴碳燃煤製造空汙，讓肺癌成為台灣新國病。

賴士葆並批評指揮中心堅守意識形態採購疫苗、不肯向大中華總代理的上海復星洽購，以至於5百萬劑的輝瑞疫苗飛了，這樣誤盡蒼生。至今沒有任何改進，依然抓緊權力不釋出讓地方政府採購疫苗，全世界都注意到台灣沒有疫苗，施打率只有1％的窘迫。

賴士葆質疑，過去一年多的防疫只能有順時中一種聲音，批判者很多都被政府的網軍出征。昨天民進黨中常會，蔡英文指示要幫政府盯假訊息並澄清，政府說不缺電，台電已經承認供電不足，政府要不要澄清過去的錯誤宣導呢？

(中時 )