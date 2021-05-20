台灣房仲第一品牌永慶房屋為保護客戶和員工，並確保服務不中斷，自政府宣布防疫警戒升級以來，立即啟動高規格防疫，分流、分棟及遠距居家上班等方式，疫情警戒區域更嚴格控管上班人數，員工若在工作場所需全程配戴口罩；面試也改採視訊面試，積極落實各項防疫措施。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示：永慶長期的科技領先，員工早已習慣運用科技工具服務客戶，完成工作；近日受疫情影響，第一線經紀人多邀請客戶透過『永慶快搜』APP中的『實境找房』服務，在家線上賞屋、線上體驗生活圈。塗振宏指出：觀察近日網站與APP流量約增加一成多。

永慶創新的「實境找房」服務結合Google街景，消費者不用出門，透過手機、平板或電腦，不僅物件周邊生活圈一覽無遺，能掌握周邊學校、交通、醫療機構、餐廳及商場等位置，充分了解生活機能；搭配720度屋內環景照片，較一般僅有照片呈現能看到更多細節。

疫情期間，永慶房屋的防疫措施將以保障客戶及員工為最高原則，配合主管機關防疫政策，隨時優化相關應變計畫，並加強宣導要求同仁落實戴口罩、勤洗手、每日測量體溫，注意身體狀況，若有不適立即就醫。

塗振宏強調：現階段以防疫優先，客戶有任何疑問皆可在線上與經紀人進行詢問，便利又安全。若有必要，必須取得買賣雙方的同意後，才會進行帶看，且全程嚴格遵守酒精消毒、量體溫、全程戴口罩等規範，且包含經紀人與客戶，同一空間必須控制在5人以下。

(中時新聞網)