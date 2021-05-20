美國宣布將再與其它國家分享2000萬劑新冠疫苗之際，中國國務委員兼外長王毅19日在聯合國安理會高級別會議上，敦促所有有能力國家緊急向非洲提供疫苗。

據中國外交部發布，在聯合國安全理事會5月輪值主席國中國倡議下，安理會以視訊方式舉行「非洲和平與安全：推進非洲疫後重建，消除衝突根源」高級別會議。王毅在會中表示，在疫情面前，沒有國家可以成為世外桃源，也不應該有國家成為抗疫窪地。他並提出助力非洲彌合「抗疫鴻溝」、破解「和平赤字」、縮小「發展差距」、糾正「治理不公」等四項建議。

王毅稱，國際社會要在防疫物資、藥品、技術和資金等方面給非洲更多幫助，確保疫苗在非洲的可及性和可負擔性，中方呼籲所有有能力的國家緊急向非洲提供疫苗。

他說，聯合國與非洲聯盟應該緊密配合，讓「全球停火」和「消弭非洲槍聲」兩大倡議齊頭並進。要繼續支持非洲國家以非洲方式解決非洲問題，推進政治解決及和平和解進程。要積極向非洲提供維和經費，支持非盟和平行動，「幫助非洲提升自主維和、維穩和反恐能力」。

王毅強調，要重視經濟成長和社會建設對促進和平的重要作用，致力於從根源上消除產生動盪的土壤。「要堅決反對外部勢力對非洲國家的不合理干涉，避免造成更多矛盾和衝突」。

(中時 )