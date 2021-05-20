嘉義市府提供居家檢疫的民眾這款防疫包，衛生紙、垃圾袋、消毒噴液、宣傳單等物。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋說明防疫措施。（廖素慧攝）

北部男子搭高鐵到嘉義市被採檢陽性，人心浮動，議員20日督促市府防疫醫療量能、定時適度公布疫情資訊以穩定民心，嘉義市衛生局長張耀懋表示，正擴充檢篩能量，除4家專責醫院的採檢站以外，再增加1家醫院及民間檢驗所。

市議員黃思婷、李奕德今天質詢市府的防疫措施、量能是否足夠因應嚴峻的疫情，並督促市府應有對外發布疫情資訊的窗口、及時適當的足跡公布；黃思婷還說，居家檢疫的人需要測量體溫，但市府提供給民眾的防疫包沒有體溫計。

張耀懋說，現有部立嘉義醫院、嘉義榮民醫院、聖馬爾定醫院、嘉基醫院設採檢站，再新增陽明醫院設採檢站，並有民間檢驗所加入檢驗，擴大採檢量能，一旦有社區散布會再快速增設採檢點，篩檢對象主要是有症狀者。

張耀懋表示，嘉義市第1批AZ疫苗已經打完，第一線醫護施打率16％至20％，與各縣市進度相同，新一批疫苗40萬劑已到台灣，嘉義市向中央大力爭取，也將由醫護人員優先施打。

至於防疫包內容物的問題，張耀懋表示，因應疫情變化，增加體溫計的部分會再研議。

(中時 )