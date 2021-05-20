110學年度大學申請放榜，台北市延平中學再締造佳績，共13位畢業生錄取醫、牙學系，統計計指考前的入學管道錄取頂尖大學及醫牙學系人數共計100人，已錄取學生中每2人就有1人錄取頂大或醫牙相關學系。

每2人就1人錄取頂大，北市延平中學再創佳績。(戴志揚翻攝)

延平中學表示，大學申請放榜成績揭曉，本屆應畢業生不負眾望，錄取13位醫牙學系中有3位是台大，總計台大共錄取38人，其中多為熱門及頂尖科系。此外，清大15人、交大20人、成大9人、政大8人，共有52人上榜擠進清交成政，同學的努力與付出終於獲得豐碩成果。

延平再創佳績全體師生與有榮焉，張漢鏞校長對本屆延平師生的表現引以為傲，卻不自得其滿，因還有部分同學為了進入更理想的大學，持續努力準備指考。

張漢鏞表示，他們雖受到疫情停課影響，但仍每天在延平雲端教室認真複習，準備最後衝刺，他期許這些參加指考的同學皆能一鳴驚人，再創佳績。

(中時新聞網)