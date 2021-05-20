因應近期新冠肺炎疫情升溫，為加強防疫並減少直接接觸，台中市政府經濟發展局呼籲民眾多加利用「公司及商業一站式線上申請作業系統」，透過線上送件及搭配電子送達申辦公司及商業登記，不僅省時、省力又省錢，在疫情期間減少接觸，保護自己也保護他人。

經發局長張峯源說，經濟部建置「一站式線上申請作業」網站，使用網路傳輸方式申請者，有規費減免優惠，預查費用由300元減為150元；公司登記可減收登記費300元。商業登記則可減收登記費二成，一般登記費由1000元減為800元。

經發局表示，使用一站式線上申請作業不僅能減少人工送件時間成本，更享有線上申辦規費優惠，鼓勵民眾「多用網路、少走馬路」，疫情當前減少接觸。

張峯源指出，公司及商業一站式線上申請作業相當便利，只要申請註冊成為「我的E政府」會員並備妥讀卡機，使用自然人憑證或工商憑證；依照網站指示步驟上傳應備文件及繳費，即可線上申請公司商業設立及變更；此外，網站也有使用者練習區功能，無須登入與使用憑證及填寫表單資料，即可了解線上申請流程與作業全貌。

經發局強調，為推廣一站式線上申請作業辦理有限公司設立登記線上送件，對於無自然人憑證的民眾，經濟部正試辦線上申請專用的有限公司「準工商憑證」，設立預查核准後，可至工商憑證管理中心網站下載使用。如有相關問題可洽諮詢專線412-1166(手機撥打請加02)，或至「公司與商業及有限合夥一站式線上申請作業」網站https：／／onestop.nat.gov.tw／oss／identity／Identity／init.do 查詢。

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