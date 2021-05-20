馬崙山森林火災因風勢助長，延燒約2.8公頃。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

馬崙山森林火災現場林相為二葉松針闊葉混淆林，林火較易燃燒，濃煙密布。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

谷關七雄之一的馬崙山19日發生火燒山，東勢林管處獲報立即啟動森林火災搶救機制，並派遣森林護管員前往滅火，惟因風勢助長，延燒約2.8公頃。東勢林區管理處立即增派地面滅火人力，現已投入森林護管員71人進行地面滅火，並架設開口式水袋，同時請求空中勤務總隊從空中注水，以提高地面直接滅火能量。

東勢林區管理處表示，目前現場濃煙密布，林相為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒。為控制火場範圍，避免持續擴大，地面滅火人員分成4組，分別於火場東、西、南、北側，持續移除地表燃料，已開闢防火線320公尺。

空中勤務總隊直升機今日已出動2架次，投水6次，共約12噸，陸空聯手，期能有效防堵火勢擴散。東勢林區管理處呼籲，新冠肺炎疫情已升級至三級警戒，提醒民眾減少外出，並請勿前往新山馬崙山區，避免影響救災，

(中時 )