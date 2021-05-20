新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，亞東醫院指出，至今（20日）止仍維持14例確診。（葉書宏攝）

新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，亞東醫院指出，至今（20日）止仍維持14例確診。（葉書宏攝）

新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，亞東醫院指出，至今（20日）止仍維持14例確診，確診包含病人、家屬、陪病人員及護理師，配合中央政策，即日起至5月31日暫停夜間門診，日間門診異動可到官網查詢或致電詢問。

據悉，該病患5月10日住院，5月12日才發燒，13日後回溯萬華感染事件，才得知他去過萬華的熱區，院內傳播鏈確診14人，今（20日）並未有新增確診。

亞東醫院表示，因應防疫升級，配合中央政策降載服務，即日起起至5月31日止，暫停夜間門診；日間門診異動，可參考網路掛號門診時間表為主；耳鼻喉科暨頭頸外科非緊急之住院手術與檢查全數延後至5月28日之後、超音波檢查全數暫時取消，延後至5月28日之後。

此外，亞東醫院施行實名制，即日起刷身分證或健保卡可以快速進入醫院，依疾管署規定，居家檢疫或隔離期14天期間如有身體不適或特殊需求，不得自行來院就醫，務必撥打1922或聯絡所在地衛生局接受安排。

自主健康管理期間民眾勿至醫院陪、探病，且延後非急迫之醫療或檢查，若有緊急醫療需求，至急診就醫並主動告知目前於自主健康管理期間。

(中時 )