防疫警戒升到三級之前，民眾信心爆棚。國泰金控20日公布其5月初的調查，有64.4％的受訪民眾估2021年經濟成長率會超過4％，其中有46.5％甚至估會超過4.5％，創近期調查的最樂觀預期。

但調查期間是本月1到7日，5月15日中央疫情指揮中心才宣布防疫警戒升到三級，且雙北及各縣市陸續停止上學，民眾自覺性的類封城，減少外出、購物等，更不要說跨縣市旅行，估計6月再調查時，民眾信心應多少會受到影響。

國泰金每月都會調查民眾對經濟成長率的預估，在首季台灣經濟成長率逾8％後，國泰金亦上調經濟成長預估的選項，由原先最高是成長4％以上，4月起調整為年成長5％以上，4月有5％的受訪者預估年經濟成長率會破5％，5月三級疫情前，則上升到9.5％，幾乎快倍增。

國泰金分析，5月有77.4％的受訪者都認為全年經濟至少3％起跳，6成以上估逾4％，年經濟成長率的平均預估值是3.97％，也是十分接近4％。也就是在疫情加劇前，5月初受訪民眾對今年台灣經濟成長率相當具有信心，無論在消費、所得及投資上，都是一片看好。

5月受訪民眾對於通膨的預估亦加大，有49.3％的受訪者、即近5成的人預估今年通貨膨脹率會超過1.5％，甚至有12.8％的受訪者覺得超過2％，亦算是近期的新高。

(工商 )