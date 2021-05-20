近兩年三星（Samsung）、樂金（LG）、TCL、小米（Xiaomi）等品牌相繼推出Mini LED背光電視，TrendForce研究指出，高規格的Mini LED背光電視產品在韓系品牌成功打開市場話題，在陸系品牌採高性價比的銷售策略推升產品出貨的分兵進擊下，預估2021年全球Mini LED背光電視出貨量將達到260～300萬台。

剖析當前電視市場，OLED因其高色飽和度、高對比造就的高畫質效果讓消費者最有感，已成為高規格電視的代名詞。然而，OLED電視面板目前供應商僅樂金顯示（LG Display）一家，加上售價居高不下，讓電視品牌廠紛紛轉進Mini LED背光電視，OLED電視迎來勁敵。

2021年三星電子正式推出搭載Mini LED背光的全新Neo QLED產品，顯示尺寸涵蓋55吋~85吋，搭配4K、8K的高解析度，背光源使用8,000~30,000顆Mini LED，搭配500~2500分區的背光調控，創造出1,000,000：1的高對比效果，再搭配量子點的高色飽方案，讓三星電子有新一代足以與OLED抗衡的高階產品外，也同時間迅速地打響Mini LED背光電視的名號。

中國品牌則主打高性價比Mini LED背光搶攻電視市場，TCL、小米等品牌相繼推出Mini LED背光電視，在Mini LED電視佈局的速度甚至早於Samsung。其中TCL鎖定中階客群的6系列產品，採用約3,840顆Mini LED，搭配240區分區調光的設計，在成本上創造出更大的彈性空間，以75吋4K解析度的規格來說，TCL 6系列售價比三星低了2,000美元，對勇於追求新規格的預算型買家而言更具吸引力，憑藉高性價比的策略，成就了2020年Mini LED背光電視出貨量為12萬台，TrendForce也預期，這類以性價比為訴求的產品，將持續扮演2021年Mini LED背光電視出貨量擴張的重要推手。

(工商 )