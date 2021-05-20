中央疫情指揮中心已宣布全國進入三級警戒，桃園市政府也宣布十大行業站停歇業，但桃園市警局19日視察平鎮區網咖等行業是否遵守規定時，赫然查到某網咖「關門營業」，業者竟稱「都是親友在玩」，警方仍移請衛生局開罰6萬至30萬元。

桃市警局長陳國進19日晚間視察平鎮區特種行業停業狀況，絕大多數業者均依中央政令關門歇業，但查獲一家位於平鎮區文化街的網咖，疑似「關門營業」，40歲的吳姓業者竟辯稱「未對外開放，現場都是親友在玩」，警方根據現場查獲事實，仍移請市府衛生局依違反傳染病防治法開罰。

為防堵雙北外籍工作者移地桃園市，桃市警察局要求各警分局加強稽查外，並大力宣導逃逸移工、逾期停居留者或特種行業工作者，執行「外籍人士安心採檢防疫」專案，鼓勵曾出入台北市萬華區疑有染疫症狀外籍人士撥打防疫專線「1922」，採「不收費、不通報、不查處」等原則，就醫資料不會通報移民或警政機關查處，避免成為防疫破口。

龍潭區傳統市場日前曾發生確診個案足跡，龍潭警分局分局長陳清華20日上午率隊在龍潭傳統市場、龍潭老人會館與觀光大池等公共場所執行稽查與取締勤務。

此外，桃園大溪區屬熱門觀光景點，一旦發現未配戴口罩民眾將予以裁罰，徹底落實防疫規範，以嚴格標準維護大眾健康安全。

桃園警分局今天上午分別在桃園火車站區域進行巡查，有員警在復興路與民權路口，發現一名王姓男子未戴口罩，因違反防疫規定，將他依規定填寫稽查紀錄表，移請市府相關單位裁罰。

(中時新聞網)