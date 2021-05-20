確診者曾搭火車到台中潭子，環保局針對台鐵頭家厝站加強消毒。（王文吉攝）

台中市19日新增5例確診者中，有一例確診足跡出現在潭子區頭家厝車站，讓附近民眾十分擔心。市議員周永鴻接獲民眾反映後，立即要求環保局確實消毒周邊地區。

周永鴻今天表示，根據衛生局昨天公布的資訊，案2353在台北多日後，14日下午從台北搭乘到豐原，轉乘區間車到頭家厝車站後返家。15日到朋友家開始出現身體不適，就醫採檢後確診。

周永鴻說，昨天消息公布後周邊民眾人心惶惶，紛紛打電話到服務處陳情。他隨即向環保局聯繫，確認環保局已先消毒頭家厝車站和周邊。他也請環保局待確診者足跡更加明朗後，持續消毒周邊。

周永鴻也呼籲民眾避免不必要的外出，勤洗手並戴好口罩，加強室內消毒，度過這段非常時期。

環保局表示，昨天接獲案例通報，已經先消毒頭家厝車站與周邊，今天再度出動5位清潔隊員，動用背負式水霧機2台及一輛水霧式消毒車，消毒確診者足跡周邊20處。

(中時 )