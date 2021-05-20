中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心今（20日）下午3時，將針對4/20至5/19期間在台北市萬華地區停留時間較久、但目前人在外縣市的人發送「警示簡訊」。提醒收到簡訊的民眾，若在這段時間出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請盡速聯絡現居地方衛生機關安排評估篩檢。
針對這波疫情警示簡訊將有多少人會收到，莊人祥表示，詳細數字待確認過後再公布。
(中時新聞網)
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心今（20日）下午3時，將針對4/20至5/19期間在台北市萬華地區停留時間較久、但目前人在外縣市的人發送「警示簡訊」。提醒收到簡訊的民眾，若在這段時間出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請盡速聯絡現居地方衛生機關安排評估篩檢。
針對這波疫情警示簡訊將有多少人會收到，莊人祥表示，詳細數字待確認過後再公布。
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