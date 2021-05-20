王鴻薇分析四大討論議題。(取自王鴻薇臉書)

台灣新冠疫情急驟失控，指揮中心已將各地升級到三級警戒，全民陷入恐慌。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇今(20日)在臉書分析為何政府不普篩、不蓋方艙醫院、不封城、不開放地方政府向大陸購買疫苗的原因，並指出「疫情嚴峻，1450卻還忙著抹黑攻擊，原因就是雙北這次各項防疫措施都領先中央，令中央面子掛不住」。

王鴻薇20日在臉書寫下，第一，為何不普篩，因為不普篩就不會發現更多的確診者，才有蓋牌功能，維持防疫模範生的虛名；第二，為何不蓋方艙醫院，因為大陸蓋方艙醫院成功度過疫情危機，台灣絕不能用「方艙醫院」四字，否則太沒面子，但是以「加強版防疫所」廣設床位並配置醫護人員，專門收治輕症者，雖然骨子裡就是方艙醫院，但表面上必須加以區隔。

王鴻薇指出第三，為何不封城，因為這是侯友宜先提出來的，不宜讓侯太出風頭，因為侯已經在提升三級警戒和全面停課都已經搶上頭香，防疫之事怎可一直追在侯友宜屁股後面跑；第四，為何不開放地方政府向大陸購買疫苗，她說，不要再明知故問了，蔡總統還沒把胳臂打上台灣國家隊疫苗，怎可滅國產疫苗威風。

有網友在王鴻薇臉書貼文底下留言表示，「滿滿的大實話」、「以上四點就是所謂的台灣價值」、「對政府來說，老百姓命沒政治意識形態重要」；不過，也有網友認為「為什麼那麼想宣佈封城？請問哪裡封城結果是成功的？人就是不可能關那麼久，那麼多地方示範失敗經驗了，為什麼那麼想往別人失敗的路上踩啊？」

(中時新聞網)