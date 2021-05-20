台北榮民總醫院昨(19)日證實一名手術室負責清潔的工友確診，該員工在朋友確診後，5月17日被衛生機關匡列通知，當日採檢後確診，因為無症狀感染者，依治療指引進行居家隔離，目前6名接觸者，PCR採檢均為陰性，手術室環境採檢也顯示未遭受污染，北榮已進行大規模環境清潔消毒，同時也調派人力相互支援，目前醫療工作正常，指揮中心表示，研判沒有院內傳播鏈。

北榮表示，為保全醫療量能集中抗疫，且保護自身安全，呼籲全民配合醫療降載，非緊急非必要請暫勿至醫院，減少群聚避免感染，並確實配合各項防疫指引。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，外傳該名榮總手術房清潔工確診導致院內感染，但根據了解，這位案2269是榮總手術房工友，5月17日由護理長通知做人工篩檢，隔天驗出陽性，但和榮總前一例陪病者驗出陽性無關係，研判沒有院內傳播鏈。

(中時 )