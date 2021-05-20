今（20）日是蔡英文總統第二任期滿一年，根據網路最新民調結果，超過8成的民眾對於蔡政府的二次執政表示不滿意。對此，資深媒體人王淺秋表示，「台灣五缺，民意沸騰」；中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢則說，蔡政府防疫表現根本「不及格！」

Yahoo一項民調問及，「針對蔡政府二次執政後，1年來你的整體滿意度評價如何？」調查時間自18日起，23日截止。截至今日中午12時許，結果顯示，有84.3%的網友選擇不太滿意或非常不滿意；另有13.8%的人表示非常滿意或還算滿意。

王淺秋今日在臉書引用彭博新聞的報導，標題為「Sexy Tea, Lion King（摸摸茶、獅子王）」，新加坡海峽時報則形容台灣是「自滿瓦解台灣對病毒的唯一防缐」，她解釋，意指只消極封鎖國境。

而今日廣播節目「千秋萬事」邀請到王任賢醫師，王淺秋轉述，王任賢以防疫專業角度批評，蔡政府防疫表現根本「不及格！」

王淺秋今專訪中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢。（圖／摘自千秋萬事 YouTube）

王淺秋接著提到，韓國瑜前市長發文問：「民進黨政府一年來倒底為台灣防疫超前佈署了什麼！？」她認為，其實韓很有資格問，因為一年前高雄提擴大篩檢、兵推防範未然，就被執政黨圍毆了一頓，如今才發現，中央的所謂規劃卻如此脆弱。

至於現任市長陳其邁，王淺秋指出，他開記者會只會跳針叫大家戴口罩，對篩檢只敢觀望的表現，也十足符合民進黨執政價值。

針對目前最重要的疫苗，即便是AZ，王淺秋轉述，王任賢醫師在節目也呼籲大家一定要施打；至於所謂200劑莫德納樣本來台，他覺得流程「很奇怪」，所以後面真正的疫苗數來不來的了，他持保留態度。

王淺秋最後提到，更擔心不篩檢的中南部，還有多少沒有被發現的病例可能爆發？

(中時新聞網)