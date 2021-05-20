屏縣府20日公布2名他縣市確診者到屏東的足跡，共匡列9人檢疫居家隔離，所有軌跡地點已全面消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府20日公布2名他縣市確診者到屏東的足跡，共匡列9人檢疫居家隔離，所有軌跡地點已全面消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府20日公布2名他縣市確診者到屏東的足跡，分別為案號「2706」54歲桃園市婦人16日至屏東火車站、客運站、屏東市復興南路陳家檳榔店、屏東市弟弟家等地，案號「2357」高雄市45歲女性11日開車與親友至縣內親友家戶外烤肉聚餐，共匡列9人檢疫居家隔離，所有軌跡地點已全面消毒。

縣府指出，案號「2706」54歲桃園市婦人16日至屏東市弟弟家小住，17日出現呼吸道症狀，19日確診染疫；中央疫情指揮中心通知確認後，屏東縣政府公佈疫調婦人在屏東停留期間足跡，包括屏東火車站、客運站、屏東市復興南路陳家檳榔店、屏東市弟弟家等地，目前均已完成消毒作業，並匡列7人採檢後居家隔離。其餘營業場所因婦人短暫停留或為非特定人，列自主健康監測。

衛生局指出，案號「2706」15日夜間從桃園市統聯客運經國轉運站上車，進入台中市中港路轉運站，經轉搭乘往屏東線之統聯客運，16日凌晨屏東站下車後前往火車站廁所，隨即步行至復興南路陳家檳榔店，向店員詢問第一無線計車電話，並搭乘計程車前往弟弟位於屏東市住處，未再出門。

她18日因感身體不適由另一位弟弟騎乘機車送至國軍高雄總屏東分院就醫，經醫師評估後，予以採檢以通報社區新冠病毒送驗後返家，19日採檢後確認為陽性，現收治在負壓隔離病房。因其長期居住桃園市，偶爾才回屏東，屏東衛生局也通報桃園市衛生局相關事宜。

至於案號「2357」45歲女性是11日下午乘坐妹婿駕駛的自小客車，前往親友家戶外烤肉聚餐活動，結束後個案即返回高雄市。

衛生局說，2案共匡列9人居家隔離，相關足跡地點及業者環境均已完成消毒作業。屏東縣政府表示，疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

(中時 )